NVWA neemt bijna 500 exotische vogels in beslag bij Brabantse illegale handelaar

In Noord-Brabant zijn vorige week bijna 500 exotische vogels in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op vrijdag 12 september werd een bij een inval in een bedrijfspand een 20 -jarige Brabander aangehouden. In het pand werden maar liefst 498 vogels gevonden. De dieren zijn inmiddels ondergebracht bij gespecialiseerde opvangadressen.

Volgens de NVWA gaat het vooral om vogels die in het wild gevangen zijn in Afrika en Azië en vervolgens naar de Europese Unie zouden zijn gesmokkeld. Import van dit soort vogels is verboden, onder meer vanwege het risico op besmettelijke ziektes zoals vogelgriep.

Handelaar eerder al betrapt

Het is niet de eerste keer dat de man in beeld kwam. Eerder dit jaar werden bij hem al 170 vogels in beslag genomen. Toen bleek dat hij geen papieren had om de herkomst van de dieren te bewijzen. Bovendien droegen sommige beschermde vogels pootringen die veel te groot waren.

De NVWA startte samen met haar opsporingsdienst NVWA-IOD een strafrechtelijk onderzoek. Daaruit ontstond het beeld dat de verdachte op grote schaal handelde in gevangen vogels uit het buitenland. Het Functioneel Parket onderzoekt nu verder waar de dieren precies vandaan komen en hoe groot de handel is.

Gevaar voor mens en dier

Illegale vogelhandel is wereldwijd een hardnekkig probleem. Veel dieren sterven tijdens het vangen of transport. Daarnaast vormt het een bedreiging voor de biodiversiteit en kan het gevaar opleveren voor mens en dier door het verspreiden van ziektes.