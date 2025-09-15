Kat dood en hond gewond na woningbrand in Rotterdamse flat

Aan de Statensingel in Rotterdam is maandagochtend brand uitgebroken in een flat. De brand ontstond in een slaapkamer en zorgde voor flinke rookontwikkeling in het hele gebouw. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand om voldoende hulp ter plaatse te krijgen. Voor een kat kwam de hulp te laat: het dier overleed. Een hond raakte gewond.

Hulpdiensten kregen iets na 08.00 uur de eerste melding over de brand. Meerdere brandweerwagens, politie-eenheden en ambulances waren snel ter plaatse.

De brandweer heeft meerdere bewoners uit hun woning gehaald. Volgens een correspondent ter plaatse zijn zeker zes mensen door ambulancepersoneel nagekeken, van wie één naar het ziekenhuis is gebracht. De overige bewoners konden na controle terug naar hun woning, behalve de bewoonster van het adres waar de brand begon.

Kat overleden, hond naar dierenarts gebracht

Voor de dieren in de woning liep het dramatisch af. Een kat overleefde de brand niet. Een hond raakte gewond en werd op een brancard door de dierenambulance afgevoerd. De bewoonster van het getroffen appartement was hevig ontdaan. Ze werd getroost door agenten en medewerkers van de dierenambulance.

In totaal zijn negen woningen in de flat gecontroleerd. Alleen het appartement waar de brand ontstond blijft voorlopig gesloten. De andere woningen zijn vrijgegeven en de bewoners konden er weer terugkeren.