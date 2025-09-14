Dode witsnuitdolfijn aangespoeld aan Zeeuwse kust bij Dishoek

Op het strand bij het Zeeuwse Dishoek is zondagochtend een dode witsnuitdolfijn aangetroffen. Dat meldt Reddingsteam Zeedieren Nederland op Facebook. Het dier is van het strand gehaald met een shovel en zal door de Universiteit Utrecht onderzocht worden om erachter te komen waar de mannetjesdolfijn aan is overleden.

De dolfijn, die zo'n 2.70 meter lang is en ongeveer 250 kilo weegt, werd door strandbezoekers aangetroffen. Volgens Reddingsteam Zeedieren Nederland is het dier "indrukwekkend en zeldzaam om hier aan te treffen", maar is het ook "zonde dat het op deze manier aanspoelt."

Vorige maand spoelden er twee spitssnuitdolfijnen aan op het strand van Heemskerk. Helaas zijn ze allebei overleden:

1:28 Beide aangespoelde dolfijnen bij Heemskerk overleden

Een strandbezoeker laat in een reactie op Facebook weten het "een bijzondere ervaring" te vinden om "dit prachtdier op de vroege ochtend aan te treffen", maar ook "enorm zonde en triest dat het zo moet eindigen". "Gelukkig was alles snel geregeld via Stichting SOS Dolfijn."

Het dier is door de strandwacht en Reddingsteam Zeedieren Nederland van het strand gehaald met een shovel. Het karkas wordt onderzocht aan de Universiteit Utrecht, die de de doodsoorzaak proberen te achterhalen. Dit zal waarschijnlijk over enkele dagen gebeuren.