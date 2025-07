Beide aangespoelde dolfijnen bij Heemskerk overleden

De twee spitssnuitdolfijnen die zaterdag aanspoelden op het strand van Heemskerk zijn allebei overleden. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn. Eén van de dieren overleed kort na de stranding, de ander is op verzoek van de stichting inmiddels door een dierenarts ingeslapen.

Het ging om een mannetje en een vrouwtje. Beiden waren nog in leven toen ze op het strand terechtkwamen. Eén van hen stierf snel, maar het andere dier leek aanvankelijk nog vrij vitaal. Toch werd besloten tot inslapen. Het dier was "nog heel levendig", maar ervaring leert volgens haar dat zo'n dolfijn toch binnen een dag sterft door stress. De woordvoerster van SOS Dolfijn wijst er ook op dat er geen opvangplek in Nederland is waar zo'n dier verzorgd kan worden.

Spitssnuitdolfijnen komen normaal voor in diepe delen van de oceaan. In de ondiepe Noordzee kunnen ze niet overleven. Waarom de dieren naar deze regio zijn afgedwaald is nog onduidelijk. De lichamen van beide dolfijnen worden onderzocht aan de Universiteit Utrecht om meer duidelijkheid te krijgen over hun toestand en hoe ze verdwaald zijn geraakt.

Hart van Nederland/ANP