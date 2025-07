Twee spitssnuitdolfijnen aangespoeld op het strand van Heemskerk

Op het strand van Heemskerk zijn zaterdagochtend twee spitssnuitdolfijnen aangespoeld. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn op X. De stichting laat aan Hart van Nederland weten dat een van de dolfijnen inmiddels is overleden.

De andere dolfijn wordt ingeslapen. Een dierenarts en medewerkers van SOS Dolfijn zijn ter plaatse en het transport is in gang gezet om de dieren af te voeren naar de Universiteit van Utrecht voor sectie.

De dolfijnen kunnen niet overleven in de Noordzee, omdat ze hier niet kunnen navigeren, aldus Stichting SOS Dolfijn. De dieren leven normaal gesproken namelijk in diepe wateren. SOS Dolfijn denkt dat ze ergens een verkeerde afslag hebben genomen en zo in de Noordzee terecht zijn gekomen.