Aangespoeld bruinviskalfje moet worden ingeslapen op Texel: 'Opvang is onmogelijk'

Bij natuurgebied De Slufter op Texel is zaterdagmiddag een piepjong bruinvisje levend aangespoeld. Wandelaars vonden het dier en sloegen direct alarm bij Ecomare, dat snel mensen op pad stuurde. Ook SOS Dolfijn werd gewaarschuwd om te helpen bij het jonge zeezoogdier. Alle hulp mocht helaas niet meer baten.

Het kalfje was nog geen 80 centimeter lang en zichtbaar vermagerd. Bruinvissen worden tussen mei en augustus geboren en zijn in de eerste maanden volledig afhankelijk van hun moeder. Dit kalfje was volgens deskundigen pas enkele weken oud.

Dat deze kleine walvisachtigen het zwaar hebben door de afnemende visstand, vervuiling en verstoring door scheepvaart of recreatie, is duidelijk. Daarom lanceerde Stichting Rugvin op Internationale Walvisdag afgelopen februari een adoptieprogramma voor bruinvissen in de Oosterschelde. Wat het bijzondere programma precies inhoudt, zie je in de video hieronder.

1:39 Stichting Rugvin lanceert op Walvisdag adoptieprogramma voor bruinvissen

Moedermelk niet goed na te maken

Volgens SOS Dolfijn is opvang voor zulke jonge bruinvisjes onmogelijk. De moedermelk die zij nodig hebben is extreem vet en niet na te maken. Eerdere pogingen om jonge kalfjes in leven te houden, zijn dan ook mislukt.

Het kalfje moest daarom worden ingeslapen. Het lichaam wordt onderzocht door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, om te achterhalen hoe het diertje zijn moeder is kwijtgeraakt.

SOS Dolfijn waarschuwt dat door de harde wind aan de kust jonge bruinvissen vaker hun moeder verliezen. Het advies: duw een levend gestrande bruinvis nooit terug het water in, maar bel meteen hulpdiensten zoals SOS Dolfijn.