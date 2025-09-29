Terug

Tien katten gered uit vervuilde woning in Vlaardingen

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Vandaag, 11:06

De dierenpolitie heeft vorige week samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) tien katten, waaronder enkele kittens, in beslag genomen uit een zwaar vervuilde woning in Vlaardingen. De dieren leefden tussen uitwerpselen en afval in de woonkamer.

Eerder waren er op het adres geen tekenen van dierenverwaarlozing. Deze keer viel een sterke geur buiten op en waren de ramen afgeplakt.

De bewoner deed de deur open, liet de inspecteurs binnen en gaf toe het overzicht kwijt te zijn en niet meer voor de katten te kunnen zorgen. In overleg met de officier van justitie werden de dieren meegenomen.

De katten zijn naar een geheime opvanglocatie gebracht en krijgen daar de nodige zorg. Omdat de eigenaar afstand heeft gedaan, kunnen ze sneller een nieuw thuis vinden. Ook voor de bewoner is hulp geregeld.

