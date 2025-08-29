Zwaar verwaarloosde hond vastgebonden aan hek bij boerderij

Helemaal alleen, vastgebonden aan een hek bij een boerderij en in zeer slechte staat. Dat was het lot van een hondje in Tiel. Stichting Dierenasiel werd snel ingeschakeld om het beestje te redden, meldt Stichting Dierenlot op Facebook.

Bij aankomst bleek Shane, zoals hij inmiddels wordt genoemd, er ernstig aan toe. Zijn vacht was zwaar vervuild, hij had meerdere etterende wonden en zijn gebit verkeerde in slechte staat.

Intensieve verzorging

Het dierenasiel startte direct met intensieve verzorging, TLC (Tender, Love and Care). Zijn gebit werd behandeld en er is een plan opgesteld om zijn huid en vacht weer gezond te krijgen.

Met de campagne 'Help Shane weer op de poot' wil Dierenasiel Tiel hem stap voor stap laten herstellen en hem weer een gelukkig hondenleven geven.