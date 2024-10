Hondje moederziel alleen gevonden op metrostation, politie zoekt baasje

De politie is druk op zoek naar de eigenaar van een hondje dat dinsdagochtend alleen werd gespot op een metrostation in Rotterdam. Het dier had een klein avontuurtje beleefd: het hondje was namelijk met de metro van station Slinge naar station Rijnhaven gereisd. Bij de laatste halte stapte het beestje, met de riem nog om, uit de metro. Het baasje was echter nergens te bekennen.

De melding kwam dinsdagochtend om 07.10 uur binnen. Of de eigenaar het hondje kwijt is geraakt of het dier bewust heeft achtergelaten, kon de politie niet zeggen. "De dierenambulance heeft het hondje inmiddels opgehaald," vertelt de politie aan Hart van Nederland. Hoe het momenteel met het dier gaat, is niet bekend.

Oproep

De politie probeert te achterhalen wie de eigenaar van het hondje is en heeft daarom een oproep geplaatst op sociale media. Herken jij het hondje of ken jij de eigenaar? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.