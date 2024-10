Bonaire heropent populair strand, maar krokodil nog steeds spoorloos

De autoriteiten op Bonaire hebben maandag besloten om het populaire strand Sorobon weer open te stellen voor het publiek. Het strand was sinds vorige week gesloten nadat er een krokodil was gesignaleerd in de wateren rondom het eiland. Volgens gezaghebber John Soliano gaat het om een zoutwaterkrokodil die zich bevindt in het mangrovegebied bij Sorobon. Bezoekers mogen het strand weer betreden, maar het advies blijft om niet het water in te gaan.

Tijdens een persconferentie legde Soliano uit dat het reptiel over het algemeen schuw is en normaal gesproken geen gevaar vormt voor mensen. De krokodil voedt zich met kleine dieren zoals hagedissen, vissen en vogels. Het mangrovegebied is verboden terrein en niemand mag het dier benaderen. Wie toch de zee in wil, doet dat op eigen risico.

Commotie

De aanwezigheid van de krokodil heeft voor veel commotie gezorgd, aangezien het dier normaal gesproken niet op Bonaire voorkomt. Juist afgelopen weekend was het extra druk op het eiland vanwege de jaarlijkse regatta. Na het viraal gaan van een kort filmpje op sociale media is er de afgelopen dagen intensief naar het dier gezocht. Maandagochtend (lokale tijd) werd de krokodil opnieuw gespot.

Natuurorganisatie Stinapa volgt het dier met drones en bereidt zich voor om het te vangen. Zodra het gevangen is, zal de krokodil naar "een geschikte locatie" worden gebracht, aldus de autoriteiten. Vermoedelijk is het dier vanuit Venezuela, dat 50 kilometer verderop ligt, naar Bonaire gezwommen.

Hart van Nederland/ANP