Zeven keer meer honden in beslag genomen om verwaarlozing dan voor corona

Sinds de coronapandemie heeft de politie flink meer honden in beslag genomen die verwaarloosd en mishandeld werden of agressief gedrag vertoonden. In de eerste acht maanden van 2024 haalde de politie 535 honden weg bij hun eigenaren. Dat is zeven keer zo hoog als in dezelfde periode in 2018, blijkt uit cijfers die ANP bij de politie opvroeg.

Volgens de politie heeft de coronapandemie mogelijk een impact gehad op de stijging. "In die periode zagen we dat mensen vaker een huisdier namen en daar nu, na de pandemie, geen tot weinig aandacht meer aan kunnen geven", laat een woordvoerder weten.

Ook zag de politie een toename van het aantal telefoontjes over dierenmishandeling. Dit jaar werd al zo'n 10.000 keer een melding gemaakt. Een paar jaar eerder was dat nog de helft.

In augustus werden 120 verwaarloosde honden gevonden in Gelderland (zie bovenstaande video).

Zorgelijk

De Koninklijke Hondenbescherming noemt het een zorgelijke ontwikkeling dat het aantal in beslag genomen honden door verwaarlozing of mishandeling zo hard is gestegen.

Naast honden worden ook andere dieren steeds vaker in beslag genomen, met name katten. Dit jaar heeft de politie al zeker 565 keer een of meerdere dieren bij hun eigenaren weggehaald, terwijl ze in heel 2018 219 keer hoefde in te grijpen.

Geen opzet

Dieren die in beslag worden genomen gaan naar een geheim opvangadres. Anton Fennema, dierenarts bij AniCura, werkt in een dierenziekenhuis waar in beslag genomen dieren terechtkomen. Fennema ziet ook een toename van het aantal verwaarlozingen. "Voor de coronaperiode ging het vooral om agressieve dieren en incidenteel om verwaarlozing. Nu gaat het steeds vaker om verwaarlozing." Dat komt volgens hem deels omdat er meer aandacht is voor dierenwelzijn. "Verwaarlozing is er altijd al geweest, maar we zijn minder tolerant geworden."

Volgens Fennema is er in de meeste gevallen geen sprake van opzet. "Het zijn vaak mensen die zichzelf met moeite staande kunnen houden of in armoede leven. Voor hen is het een moeilijke situatie, omdat zij veel van hun dieren houden. In slechts enkele gevallen is er sprake van onwil."

Na de inbeslagname kan de eigenaar het dier afstaan en wordt er een nieuwe plek voor het dier gezocht. In sommige gevallen keert het dier na een rechterlijke uitspraak terug naar de oorspronkelijke eigenaar.

ANP