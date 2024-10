Pasgeboren kalf dood aangetroffen in wei, vermoedelijk geslacht voor vlees

Een boer uit het Noord-Brabantse Heukelom heeft zondagmorgen een dood en verminkt kalfje gevonden in zijn wei. Het kalf is vermoedelijk geslacht voor de consumptie van vlees, meldt de politie maandagmiddag.

Hobbyboer Johan de Beer weet helaas hoe het voelt. In 2018 werd een van zijn schapen in het weiland geslacht door criminelen. In de bovenstaande video vertelt hij over wat dat met hem deed.

De boer vond het kalf rond 09.30 uur. In eerste instantie dacht hij dat een wolf het dier had gedood, maar een wolvenexpert sprak dat tegen. De keel van het kalf was doorgesneden en de ingewanden lagen naast het karkas. De politie vermoedt dat de dader(s) het vlees hebben meegenomen.

Vaker dieren geslacht in de wei

In de afgelopen jaren zijn vaker dieren op deze manier geslacht. Tussen februari 2020 en maart 2022 waren er in het oosten van het land ook criminelen actief die dieren in weilanden doodden voor hun vlees. In het Gelderse Wilp werden bijvoorbeeld twee schapen in de wei geslacht. Begin oktober kregen twee Roemenen hiervoor zes maanden gevangenisstraf.

De twee schapen in Wilp waren niet de enige slachtoffers. Ook schapenhouders in plaatsen als Aalten, Olst, Deventer, Holten en Bathmen troffen resten van geslachte dieren aan in hun weilanden. In totaal zouden meer dan twintig schapen zijn gedood. Voor de betrokken boeren is dit niet alleen een emotionele klap, maar ook een flinke financiële schade.