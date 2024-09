Schapen en kippen op professionele wijze geslacht, 2 aanhoudingen: 'Blijf met je tengels van dieren af'

Een grote schok was het ruim 4 jaar geleden toen drie schapen van de kudde van schaapherder Marianne geslacht waren. Het vlees was meegenomen en de resten lagen in het weiland. Het was niet de enige afslachting. In de regio waren meer schapen en kippen op professionele wijze geslacht. Zo waren een kinderboerderij en een hobbyboer ook slachtoffer. Uiteindelijk zijn er twee mensen uit Deventer aangehouden bij wie de koelingen en de vriezers vol lagen met schapenvlees.

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tegen de 46-jarige voormalige inwoner van Deventer een celstraf van 6 maanden geëist voor het doden en slachten van schapen. Tegen zijn 38-jarige vrouw eiste de officier van justitie 5 maanden cel. De officier van justitie noemde de slachtpartijen luguber.

De beide uit Roemenië afkomstige verdachten waren niet bij de strafzaak in de rechtbank in Arnhem aanwezig, ze staan niet meer in Nederland ingeschreven en zijn niet traceerbaar voor justitie.

Kop, poten en ingewanden

In 2020 hield het verhaal de regio iets ten noorden van Deventer in zijn greep. In totaal 15 schapen werden op professionele wijze toegetakeld. Restanten zoals de kop, poten en ingewanden bleven achter op de weilanden. De strafzaak ging alleen over drie gedode schapen in Wilp in juli 2020 en maart 2022.

Bij de kinderboerderij in Olst werden daarbij ook nog kippen geslacht. Het staat Henny van kinderboerderij de Vijverhof in Olst nog helder voor de geest. "Het was erg", zegt ze. "Blijf met je tengels van die dieren af, denk ik dan." De brute slachting op de kinderboerderij kon niet met bewijsmateriaal gelinkt worden aan de zaak tegen het stel. Maar het Openbaar Ministerie acht de kans waarschijnlijk dat het wel het werk is geweest van het duo.

Luguber gezicht

Schaapherder Marianne weet het ook nog goed. Ze wilde net haar kudde overzetten naar een andere plek, via een brug en dat is altijd een mooi gezicht. Ze had dus wat mensen meegenomen voor het plaatje. De schok was groot toen ze de resten van drie van haar dieren tussen de afrastering zag liggen.

"Het was een luguber gezicht", herinnert ze zich. "Er lag her en der een poot, en een grote bal was de pens van een schaap."

DNA op pootje

Een DNA-spoor op een achtergebleven pootje van een ram leidde de politie naar de vrouwelijke verdachte. Haar DNA zat in de databank na een eerdere veroordeling voor diefstal. In de vriezer bij de verdachten thuis vond de politie in maart 2022 achttien stukken schapenvlees, die volgens de officier duidelijk niet afkomstig waren uit de supermarkt. Een van de stukken vlees bevatte hetzelfde DNA als een van de gedode schapen in Wilp.

De man bekende na zijn arrestatie in een politieverhoor dat hij in Wilp in een weiland twee schapen had geslacht. Hij wordt daarnaast verdacht van de diefstal van messenslijpers bij een slager in Kootwijkerbroek. De politie vond de zogeheten slijpstalen bij de doorzoeking van zijn woning.

De rechtbank doet op 11 oktober uitspraak.

