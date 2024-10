Boer Jan ontdaan nadat zijn pasgeboren kalfje is gedood: 'Het is heel bizar'

Boer Jan uit het Noord-Brabantse Heukelom snapt er niks van: hoe kan iemand een kalfje van 13 maanden oud doden? Zondagochtend trof hij het verminkte dier aan in de wei. Er wordt vermoed dat het kalf is geslacht voor consumptie. Volgens Jan zijn de twee andere koeien erg geschrokken en nu ook heel angstig.

"Het is heel bizar", vertelt boer Jan van den Brand tegen Hart van Nederland. "De daders hadden vermoedelijk ook honden mee, want ik zag een pootafdruk. Het kalf is vermoedelijk in een hoek gedreven door de honden. Daarom dacht ik eerst dat het een wolf was die het bloedbad had aangericht. Maar nadat het mes werd gevonden, leek het op een mensendaad. Dit zei de politie ook." Een expert denkt bovendien niet dat het om een wolvenaanval gaat.

Hobbyboer Johan de Beer weet helaas hoe het voelt. In 2018 werd een van zijn schapen in het weiland geslacht door criminelen. In de bovenstaande video vertelt hij over wat dat met hem deed.

Geen 'dikbil' koe

Jan heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor de gruwelijke daad. Ook op de camerabeelden van de buren zijn geen verdachten te zien. "Toch blijf ik het niet begrijpen. Het kalf had amper vlees op zijn botten. Waarom zou je dan de voor- en achterpoten eraf halen? Als het nou een dikbil koe was, had ik het nog begrepen. Al is hier nauwelijks geld mee te verdienen," legt Jan uit.

De boer vindt het allemaal erg verdrietig: "Nu heb ik nog maar twee koeien. Ik heb ze alleen voor de 'leuk'. De kleinkinderen geven de dieren eten. Het kalfje ligt er nog, maar het beeld is heel heftig."