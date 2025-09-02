Terug

45 verwaarloosde dieren uit één woning gered

Dieren

Vandaag, 20:07

Een schrijnende situatie in Zuid-Holland: in één woning leefden maar liefst 38 honden en 9 katten samen. De eigenaar, een oudere man, kon de zorg niet meer aan en deed uiteindelijk afstand van de meeste dieren. Alleen twee honden mogen bij hem blijven. Die worden wel gesteriliseerd, zodat er geen nieuwe nesten ontstaan.

Medewerkers van Maatschappelijke Dierenhulp en de dierenambulance haalden de dieren vorige week op. Binnen twee uur zaten ze allemaal veilig in benches. Volgens de Dierenbescherming hielp de eigenaar zelf mee met het naar buiten brengen van zijn geliefde dieren.

Medische problemen

De dieren zijn ondergebracht in vier opvangcentra, waaronder in Vlaardingen en Spijkenisse. Waar de woning precies stond, is niet bekendgemaakt. In de opvang bleek al snel dat veel dieren medische hulp nodig hebben.

De dieren werden binnen twee uur in benches geplaatst. Beeld: Dierenbescherming

Bij Dierenopvang Vlaardingen werd poes Fien met spoed geopereerd aan haar baarmoeder. Haar oogje wordt ook nog onderzocht. Veel honden zaten onder de klitten, waardoor trimmers het afgelopen weekend druk bezig waren om ze te scheren en te wassen.

Alle dieren krijgen een medische check, vaccinaties en behandelingen tegen vlooien en wormen. Sommige hebben extra zorg nodig, zoals gebitsbehandelingen of operaties. Volgens de Dierenbescherming lopen de kosten daardoor snel op.

Een van de katten uit de woning. Beeld: Dierenopvangcentrum Vlaardingen

Doneeractie

De opvangcentra doen hun uiterste best om de dieren op te lappen en voor te bereiden op een nieuw thuis. Toch benadrukken ze dat de rekening flink oploopt. Daarom roepen de Dierenbescherming en de opvangcentra mensen op om te helpen, zodat de dieren de kans krijgen die ze verdienen. Ook doneren? Dat kan hier.

