Lijst met verboden huisdieren onder vuur: 'Broddelwerk'

Sinds vorig jaar juli bepaalt een zogeheten positieflijst welke dieren nog wel of niet als huisdier mogen worden gehouden. Van de 320 onderzochte soorten mogen er nog maar dertig. Exotische dieren zoals Russische dwerghamsters, capibara’s en halsbandpekari’s zijn verboden. Maar volgens Stichting Animalia is de lijst ondoordacht. Donderdag dagen zij de overheid voor de rechter.

"De overheid wil een positieflijst doordrukken, terwijl de dierensector zegt dat het niets oplost", zegt vrijwilliger Marc Jansen van Animalia. Hij mag zelf zijn veertien halsbandpekari's houden tot ze doodgaan, maar fokken is per 1 juli verboden. Dat steekt: "Het is erg vervelend dat deze dieren niet meer gefokt kunnen worden, ik ben er boos van. Ik probeer er niet veel aan te denken en druk het weg." Volgens hem ligt de oplossing ergens anders. "Wij willen dat er voor alle dieren een verplichte houderij komt, of het nou een goudvis is of een exotisch dier."

Jarenlang onderzoek

De Dierenbescherming staat achter de huidige wetgeving. "Wij beschermen de lijst met de spreekwoordelijke dood", zegt woordvoerder Niels Kalkman. "Er is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan. Op basis daarvan is de lijst opgesteld. Er is gekeken naar ontsnappingsgevaar, gevaar van het houden van de dieren en dierenwelzijn."

Maar volgens Alexander Knoth van Animalia rammelt de lijst aan alle kanten. "Ik vind het totaal broddelwerk. Een slecht staaltje 'wetenschap'." Hij wijst erop dat sommige hondenrassen een F-score kregen vanwege risico’s, maar wel gehouden mogen worden. "Waarom mogen wij honden wel zo makkelijk houden, met ongeveer 150.000 bijtincidenten per jaar, en Russische dwerghamsters niet? Dat is krom."