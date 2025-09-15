Vier stinkdieren overleden door verwaarlozing, Sjonnie en Snow nu gered

Stichting AAP vangt sinds kort twee ernstig verzwakte stinkdieren op. De beestjes werden door hun eerste eigenaar zwaar verwaarloosd: "Opgesloten in een veel te kleine ruimte, zonder voedsel, en met slechts een bakje vervuild water. Levend tussen hun eigen uitwerpselen, zonder verzorging en onder de teken en vlooien", vertelt de stichting.

Sjonnie en Snow, vader en zoon, leefden een paar maanden geleden samen met zeven andere stinkdieren onder armoedige omstandigheden bij een particuliere eigenaar. Hier raakten ze vermagerd. Ook kregen ze last van wormen. Deze spelwormen kunnen gevaarlijk zijn. Als kinderen in contact komen met de eitjes van deze worm kan dit levensbedreigend zijn.

Uit hun lijden verlost

Uiteindelijk kwamen vier stinkdieren om het leven door vlooieninfestatie en bloedarmoede. Dankzij een kennis van hun baasje werden Sjonnie en Snow uit hun lijden verlost en werden ze door diegene mee naar huis genomen. Eerst verbleven ze in de tuin en daarna in een slaapkamer. Het nieuwe baasje wilde de omwonenden beschermen tegen de stank van de diertjes. Ze zijn zo getraumatiseerd, dat ze elkaar besproeien om zoveel mogelijk eten te verkrijgen.

Maar naar enige tijd zag de nieuwe eigenaar dat het zo niet verder kon. Daarom nam die contact op met Stichting AAP. Die nam de twee beestjes mee. Toen ze arriveerden bij het opvangcentrum in Almere, gingen ze direct naar het quarantaineverblijf. Hier krijgen ze de nodige medische zorg en aandacht. Zodra hun gezondheid het toelaat, gaan ze naar de Zoogdierenafdeling. Daar kunnen ze dan verder aansterken totdat er een nieuwe plek voor ze is.