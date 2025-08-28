Terug

Schokkende vondst in Brabant: 40 dieren leven op veld bezaaid met prikkeldraad

Dierenmishandeling

Vandaag, 15:47

De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) hebben woensdag veertig dieren in beslag genomen in het Brabantse Berkel-Enschot. De dieren zijn weggehaald bij de eigenaar vanwege ernstige verwaarlozing. Ze zijn overgebracht naar een veilige opvanglocatie. De verdachte wordt verhoord.

De dieren werden aangetroffen tijdens een inspectie van de LID. Een woordvoerder van de LID laat aan Hart van Nederland weten dat ze de verdachte, een man, al langer in beeld hadden. "Het was bij een adres waar wij al langer komen", aldus de woordvoerder.

Inspecteurs troffen bij aankomst meerdere dieren aan die er slecht aan toe waren. Zo zaten de honden onder de vlooien, waren de dieren erg mager, kregen ze onvoldoende water en verkeerden ze zichtbaar in slechte toestand. Daarnaast lag het veld waar de dieren verbleven vol met onderdelen zoals stalen pijpen en prikkeldraad, waaraan de dieren zich konden bezeren.

De LID had de politie om assistentie gevraagd, omdat de dierenhouder bij eerdere bezoeken van de inspectie agressief was geweest richting de inspecteurs.

40 dieren

Vanwege deze ondermaatse verzorging besloten een dierenarts en de officier van justitie de dieren in beslag te nemen. Het gaat om negen varkens, twee hangbuikzwijnen, een lama, drie ezels, zeven paarden en maar liefst achttien honden. Alle dieren zijn inmiddels naar een opvanglocatie gebracht en krijgen daar de zorg die ze nodig hebben.

De verdachte is gehoord door de politie, maar blijft op vrije voeten tot hij in de rechtbank moet verschijnen. De kans dat de man zijn dieren terugkrijgt, is in ieder geval nihil, aldus de woordvoerder van de LID.

