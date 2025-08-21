Hond Mees, die urenlang vastgebonden zat aan boom, alsnog overleden

Hond ‘Mees’, die twee weken geleden vastgebonden werd aangetroffen aan een boom in Tilburg, is overleden. Zijn toestand verslechterde de afgelopen weken snel, waardoor is besloten het dier in te laten slapen. Dat meldt Omroep Tilburg.

De hond werd twee weken geleden gevonden nadat hij vermoedelijk al urenlang aan een boom had vastgezeten. Het beestje was angstig en wantrouwend, waarschijnlijk door zijn slechte zicht. Het kostte enkele rake beten, kalmeringsspuitjes en flink wat uren om hem te vangen en naar een veilige plek te brengen.

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit:

0:52 Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Veel stress en extreem veel overgewicht

Bij aankomst in de opvang bleek Mees ernstig verwaarloosd. Hij had meerdere wonden, veel stress en een extreem overgewicht van 60 kilo. Hoewel hij in de eerste dagen stabiel bleef, kwam herstel niet op gang.

Toch kreeg Mees, ondanks alles, langzaam vertrouwen in zijn verzorgers. “Met enig geduld liep hij gewillig mee aan de leiband en genoot hij van aandacht,” vertelde Dierenopvang Hart van Brabant enkele dagen na zijn vondst aan Omroep Tilburg.

Maar zijn toestand verslechterde de afgelopen weken snel. De politie laat aan de lokale omroep weten dat in overleg met de dierenarts is besloten hem in te laten slapen om verder lijden te voorkomen.

Mees was gechipt, maar zijn eigenaar werd niet achterhaald.