Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hond Mees, die urenlang vastgebonden zat aan boom, alsnog overleden

Hond Mees, die urenlang vastgebonden zat aan boom, alsnog overleden

Dierenmishandeling

Vandaag, 20:03

Link gekopieerd

Hond ‘Mees’, die twee weken geleden vastgebonden werd aangetroffen aan een boom in Tilburg, is overleden. Zijn toestand verslechterde de afgelopen weken snel, waardoor is besloten het dier in te laten slapen. Dat meldt Omroep Tilburg.

De hond werd twee weken geleden gevonden nadat hij vermoedelijk al urenlang aan een boom had vastgezeten. Het beestje was angstig en wantrouwend, waarschijnlijk door zijn slechte zicht. Het kostte enkele rake beten, kalmeringsspuitjes en flink wat uren om hem te vangen en naar een veilige plek te brengen.

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit:

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden
0:52

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Veel stress en extreem veel overgewicht

Bij aankomst in de opvang bleek Mees ernstig verwaarloosd. Hij had meerdere wonden, veel stress en een extreem overgewicht van 60 kilo. Hoewel hij in de eerste dagen stabiel bleef, kwam herstel niet op gang.

Toch kreeg Mees, ondanks alles, langzaam vertrouwen in zijn verzorgers. “Met enig geduld liep hij gewillig mee aan de leiband en genoot hij van aandacht,” vertelde Dierenopvang Hart van Brabant enkele dagen na zijn vondst aan Omroep Tilburg.

Maar zijn toestand verslechterde de afgelopen weken snel. De politie laat aan de lokale omroep weten dat in overleg met de dierenarts is besloten hem in te laten slapen om verder lijden te voorkomen.

Mees was gechipt, maar zijn eigenaar werd niet achterhaald.

Lees ook

Doodsbange hond urenlang vastgebonden aan boom, politie zoekt eigenaar
Doodsbange hond urenlang vastgebonden aan boom, politie zoekt eigenaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.