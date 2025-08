Doodsbange hond urenlang vastgebonden aan boom, politie zoekt eigenaar

Zaterdagochtend heeft de politie in Tilburg een achtergelaten hond aangetroffen die vermoedelijk al urenlang vastgebonden zat aan een boom. Het beestje was angstig en wantrouwend, vermoedelijk door zijn slechte zicht, waardoor het uren duurde om het dier te vangen en naar een veilige plek te brengen. De politie is op zoek naar de eigenaar van de viervoeter.

Bij de politie kwam die ochtend een melding binnen over het vastgebonden dier. "Ter plaatse begon de hond hard te grommen en heeft een omstander bijna in zijn kuit gebeten", meldt de politie op Instagram. "We hebben twintig minuten geprobeerd om dichterbij te komen. Helaas bleef de hond letterlijk van zich af bijten."

Omdat de vondst in het weekend werd gedaan, was het volgens de politie lastig om de juiste instanties ter plaatse te krijgen. Een aantal pogingen met de vangstok en wat boterhamworst van een buurtbewoner later lukte het om de hond enigszins tot bedaren te brengen. "Na uren wachten kwam de dierenambulance om deze grote, bange hond te helpen."

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit:

0:52 Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Vier kalmeringsspuitjes

Maar vervoeren ging nog niet. "We konden gelukkig wat vertrouwen opbouwen en hem af en toe aaien, maar dat sloeg ook zo om, vermoedelijk omdat hij slecht ziet. Elke keer dat we hem een richting op wilden begeleiden, werd hij agressief. Hij was gewoon doodsbang", aldus de politie. Zelfs de dierenambulance slaagde er niet in om het dier veilig mee te krijgen. "Een medewerker werd in zijn hand gebeten en pas na komst van een dierenarts en vier (!) kalmeringsspuitjes lukte het om deze 60 kilo wegende kanjer te vervoeren."

Ondanks een aantal rake en bijna rake beten is er niemand ernstig gewond geraakt. De vondst van het angstige dier gaat de politie niet in de koude kleren zitten. "Het breekt ons hart dat iemand deze hond zo heeft achtergelaten. Hij heeft vermoedelijk vanaf middernacht daar gezeten, helemaal alleen."

Mensen met informatie over waar het dier vandaan komt worden opgeroepen zich te melden.