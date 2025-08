Mart Hoogkamer bedankt iedereen na hereniging met hond Ciro

Zanger Mart Hoogkamer kan weer opgelucht ademhalen: zijn hond Ciro is terug. De viervoeter raakte woensdag vermist tijdens een vakantie in Ede. Hoogkamer deelde zaterdagavond laat een emotionele videoboodschap op Instagram om iedereen te bedanken die hielp bij de zoektocht.

"Ik wil iedereen bedanken die alle berichten massaal gedeeld hebben", zegt een zichtbaar opgeluchte Hoogkamer. Hij was verrast door de overweldigende steun: "Ik wist wel dat er veel dierenliefhebbers waren in Nederland, maar niet dat het er zóveel waren."

Beeld: Instagram /Mart Hoogkamer

Vermissing van hond viel zanger zwaar

De dagen zonder zijn hond vielen de zanger zwaar. "Ik ben kapot", zegt hij. Toch probeert hij de spanning van zich af te lachen: "Voor mensen die vonden dat ik was aangekomen: er zijn weer wat kilootjes af!" Hij sluit zijn bericht af met een advies: "Hou jullie hond goed in de gaten!"

De oproep van Hoogkamer leidde tot een enorme inzet van mensen. Fans speurden mee, en ook de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei werd overspoeld met telefoontjes. Zelfs de gemeente Ede schakelde extra bosboa’s in om de drukte in het bos in goede banen te leiden.

Ook werd aanvankelijk een vindersloon van 5000 euro uitgeloofd. Die trok Hoogkamer weer in nadat er honderden telefoontjes binnenkwamen met onbruikbare tips.