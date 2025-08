Mart Hoogkamer doet dringende oproep aan fans: blijf weg uit bos Ede

Mart Hoogkamer heeft opnieuw zijn volgers toegesproken over zijn vermiste hond Ciro. In een video op Instagram vraagt hij mensen dringend om weg te blijven uit het bos van Ede, waar zijn viervoeter woensdagavond verdween. "We kunnen niet veel, we moeten dit het team laten doen", zegt de zanger van 'Zwemmen in Bacardi Lemon'.

Hoogkamer keerde donderdag terug van vakantie uit Spanje om zelf te helpen met zoeken. Vrijdag was hij zelf aanwezig in het gebied om te helpen zoeken. De volkszanger vraagt zijn fans en andere geïnteresseerden om het zoekteam niet in de weg te lopen.

De Honden Zoekgroep Gelderse Vallei coördineert de zoekactie en deelt die oproep: alleen mensen met serieuze tips zijn welkom, via hun eigen kanaal. De gemeente Ede sluit zich aan bij het verzoek. Boswachters houden toezicht en grijpen in als mensen zich toch begeven in het zoekgebied.

Beeld: Instagram/ Mart Hoogkamer

Beloning ingetrokken

Ook journalisten krijgen een duidelijke boodschap. "Ik ben mijn hond aan het zoeken. Ik wil geen persconferentie houden", laat Hoogkamer weten. Een eerdere beloning van 5000 euro trok hij terug, omdat hij overspoeld werd met onbruikbare tips van mensen die hem aan de lijn wilden krijgen.

Zijn nieuwe videoboodschap sprak Mart zaterdagmiddag in vanuit zijn auto. Of hij onderweg was naar het zoekgebied, is niet bekend.

ANP