Mart Hoogkamer looft flinke beloning uit voor vermiste hond Ciro: 'We zijn er kapot van'

De hond van Mart Hoogkamer en zijn partner Jennifer van Ooijen is donderdag vermist geraakt. De zanger looft nu een beloning van 5000 euro uit voor degene die hun viervoeter weet te herenigen met het stel. Dat laat hij weten via Instagram.

De hond, genaamd Ciro, is weggelopen bij hun tijdelijke vakantieadres in Ede. Vooral mensen in de omgeving van de Gelderse plaats worden gevraagd om extra goed op te letten.

De vakantie van Mart Hoogkamer begon overigens ook al slecht. Bij aankomst op de luchthaven van Málaga kwam hij erachter dat zijn koffer kwijt was geraakt. Hoe hij daar op reageerde zie je in de onderstaande video:

2:01 Mart Hoogkamer beleeft een rampzalige start van zijn vakantie in Spanje

'Kapot van het nieuws'

Het is nog niet duidelijk hoe de 2,5 jaar oude hond heeft kunnen weglopen. "Wij zijn kapot van het nieuws en hopen dat hij zo snel mogelijk gevonden wordt", aldus Hoogkamer en Van Ooijen. "Hij kan angstig zijn. Liever niet zelf benaderen." Ook delen ze twee telefoonnummers waarop mensen zich kunnen melden.

Beeld: Honden Zoekgroep Gelderse Vallei

Hoogkamer en Van Ooijen zijn sinds 2020 een stel. In januari kregen ze samen een dochter.