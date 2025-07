Vermiste hond Shadow na anderhalve maand vermagerd teruggevonden in Utrecht

De Duitse labrador Shadow is eindelijk gevonden na anderhalve maand vermist te zijn geweest. De 11-jarige hond ontsnapte begin juni bij een auto-ongeluk op de A1 bij Barneveld. Ze sprong uit paniek uit de gebroken achterruit en zette het op een lopen. Nu hebben haar baasjes haar weer in de armen kunnen sluiten. "Een grote opluchting", vertelt Ursula Zijlmans van de stichting Honden Zoekgroep Gelderse Vallei aan Hart van Nederland.

Wekenlang zwierf Shadow rond in en rondom Utrecht. Vrijwilligers zetten meerdere zoekacties op, ook met speurhonden. De hond werd onder meer gezien in het Griftpark en Lunetten, maar wist steeds te ontsnappen. Zelfs toen ze oog in oog stond met haar baasjes rende ze uit angst weg. Omdat ze tijdens haar vlucht meerdere voedselbronnen had gevonden, wist ze zichzelf al die tijd in leven te houden, vertelt Zijlmans.

Netten

Na weken zoeken werd Shadow zondagavond gevangen in de Utrechtse wijk Hoograven. Zo’n 35 vrijwilligers werkten mee aan een vangactie bij een kinderdagverblijf. Met netten zetten de vrijwilligers verschillende plekken af, zodat de hond nog meer een kant op kon. Uiteindelijk lukte het om haar veilig aan te lijnen.

Na controle door een dierenarts bleek dat Shadow meerdere kilo's aan lichaamsgewicht kwijt is. Volgens Zijlmans heeft de viervoeter veel energie verbruikt doordat ze constant op de vlucht was. Verder verkeert ze gelukkig in "wonderbaarlijk goede" gezondheid. Inmiddels is ze weer veilig thuis in Duitsland.