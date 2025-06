Miereneter die ontsnapte uit dierenpark in Eibergen weer terecht

Goed nieuws voor het Eibergse dierenpark Hof van Eckberge. De miereneter die maandag ontsnapte uit het park, is weer terecht. Dat meldt Hof van Eckberge op Facebook, waarbij ze iedereen bedanken die de afgelopen week heeft gezocht naar het dier. "We kunnen niet in woorden beschrijven hoeveel warmte en betrokkenheid we gevoeld hebben in de afgelopen week."

De Zuid-Amerikaanse boommiereneter werd maandagochtend voor het laatst gezien, liet directeur Maarten Reimes eerder weten. Een Eibergse bewoner kwam dinsdagochtend voor een grote verrassing te staan toen hij in zijn voortuin een enorm gat zag. Dat zou door de miereneter zijn gegraven. Daarna verdween het dier weer.

In goede gezondheid teruggevonden

Het dierenpark laat nu op Facebook weten dat na een intensieve zoektocht de miereneter weer is gevonden. "Op dag 5 van de intensieve zoektocht is de Tamandua na een tip teruggevonden bij een lokale imker, vlak naast Hof van Eckberge", aldus het dierenpark. "Het dier is vrijwillig de transportkist ingelopen, lijkt in goede gezondheid en maakt een alerte indruk."

Het dierenpark is dankbaar voor alle hulp die de afgelopen week is aangeboden in de zoektocht naar de vermiste miereneter. "Aan alle wandelaars, fietsers, zoekers, instanties en iedereen die betrokken was bij de zoektocht: heel veel dank!"