Eibergse miereneter ontsnapt uit dierenpark, gravend gespot in voortuin

In de nacht van zondag op maandag is een boommiereneter ontsnapt uit belevingspark Hof van Eckberge. Dagenlang wordt er al naar het dier gezocht. Een Eibergse bewoner kwam dinsdagochtend voor een grote verrassing te staan toen hij in zijn voortuin een enorm gat zag. Dat zou door de miereneter zijn gegraven, meldt NU.nl. Sindsdien is het dier weer spoorloos verdwenen. Met onder andere drones en honden wordt er nu verder gezocht naar het vermiste dier.

Hoe een miereneter er ook alweer uitziet? Bekijk het in de schattige video hierboven.

De Zuid-Amerikaanse boommiereneter werd maandagochtend voor het laatst gezien, liet directeur Maarten Reimes eerder weten. Dat hij een dag later in de tuin is geweest, kan Hof van Ekberge tegen NU.nl bevestigen: het dier heeft daar een geurspoor achtergelaten. Mogelijk is het dier zelf afgekomen op de geur van alle larven en hommels in de tuin.

Niet eindeloos overleven

Het dier is niet gevaarlijk voor mensen, maar het dierenpark raadt af om de boommiereneter aan te raken. Ze hebben scherpe klauwen en kunnen zich verdedigen indien nodig, maar het zijn schuwe wezens die liever uit de buurt blijven van de mens.

Het dieet van een boommiereneter bestaat voornamelijk uit termieten, mieren en honing. In het natuurlijke leefgebied van het dier, Zuid-Amerika, ervaart de diersoort weinig problemen met het vinden van dit voedsel. In de Nederlandse natuur is het aanbod schaarser, daarom kan het dier hier maar een aantal dagen overleven in het wild.

De zoektocht in gaat ondertussen onverminderd door, zegt Reimes. Mensen die het dier zien worden opgeroepen contact op te nemen met het belevingspark.