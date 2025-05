Ontsnapte serval Django gaat op strooptocht in Tilburgse woonwijk

De ontsnapte serval Django heeft woensdagochtend een Tilburgse woonwijk op stelten gezet. Met man en macht moest worden gezocht naar de katachtige.

Rond 09.00 uur zagen buurtbewoners de serval lopen op schuurdaken en in tuinen in de omgeving van de Koestraat. Django was ontsnapt bij zijn eigenaar door een gat in een hek. Politie, buurtbewoners en de eigenaar gingen op pad om hem te vangen. Ondertussen gingen agenten van deur tot deur om mensen te informeren van het loslopende roofdier. Een vrouw met kippen in haar tuin heeft haar dieren gelijk in veiligheid gebracht door ze in haar keuken onder te brengen.

Uiteindelijk slaagden de wijkagent en de eigenaar erin om Django te lokken met een stuk vlees. Na een beetje aandringen ging hij zijn kooi in, waarop hij ruim 2,5 uur na het begin van zijn avontuur alsnog veilig naar huis kon worden gebracht .