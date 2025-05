Ontsnapte (en snelle) wallaby houdt politie uren bezig in Erp

Urenlang is de politie woensdagmiddag bezig geweest met een loslopende wallaby, tussen het Brabantse Erp en Boekel. De kleine kangoeroe-achtige werd gesignaleerd in een bos en moest worden gevangen. De inspanningen van agenten die op de melding afkwamen mochten niet baten, het is de milieupolitie geweest die er uiteindelijk in slaagde het dier te verdoven en te vangen.

Aangekomen op locatie duurde het niet lang voor het dier in het vizier van de agenten verscheen. Maar het vangen van zo'n kangoeroe, die zich met snelheden van zo'n 60 kilometer per uur kan voortbewegen, gaat niet zomaar. Zo'n 2,5 uur hebben de agenten het geprobeerd, voordat er werd besloten zwaarder geschut in te zetten.

De milieupolitie kwam vervolgens ter plaatse en slaagde erin het dier te verdoven. De wallaby heeft zijn roes heerlijk kunnen uitslapen bij wallaby-houders in de regio, maar waar het beestje in de eerste instantie vandaan is gekomen blijft vooralsnog onbekend. Dat het dier mogelijk is gedumpt, kan niet worden uitgesloten.

Bekijk in bovenstaande video hoe het er nu gaat met deze witte wallaby.