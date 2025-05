Ontsnapte lynx uit Eindhoven na dagen weer gevangen

De jonge lynx die vorige week ontsnapte uit Eindhoven Zoo, is weer terecht. Het dier werd maandagavond, vlak voor middernacht, levend aangetroffen in een vangkooi in een nabijgelegen bosgebied. Het gaat om een mannetje van nog geen jaar oud.

Het roofdiertje was eerder al gesignaleerd in hetzelfde bos, op zo'n 800 meter van het dierenpark. Daarom werd een wildcamera opgehangen. Toen die herhaaldelijk beelden van de lynx vastlegde, werd toestemming gevraagd om een vangkooi te plaatsen. Die tactiek bleek succesvol: maandagavond liep het dier er eindelijk in.

In Nederland is er wel eens vaker een Lynx ontsnapt. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe het beestje dan wordt gevangen.

Achter de schermen

Volgens Eindhoven Zoo is de lynx op dit moment in goede gezondheid, maar uit voorzorg wordt hij binnenkort onderzocht door een dierenarts. Tot die tijd blijft hij achter de schermen, om op adem te komen van zijn avontuur buiten de hekken van het park.

De jonge lynx is niet gevaarlijk voor mensen. Hij is iets groter dan een flinke huiskat en staat bekend als een schuw roofdier. In het wild leven lynxen ook in delen van Europa, waaronder vlak over de grens in Duitsland en België.

De dierentuin bedankt de politie en buurtbewoners die geholpen hebben bij de zoektocht.