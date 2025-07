Schokkende ontdekking bij dierenarts: verwaarloosde en dode dieren in horrorhuis

Bij een praktiserend dierenarts in Friesland zijn zestien honden, acht katten en een konijn weggehaald. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie troffen de dieren aan in een zwaar vervuild huis zonder ventilatie, voedsel of water. Ook werden er dode dieren gevonden. Een agent ter plaatse omschreef de geur als "erger dan pepperspray".

De dieren zaten opgesloten in vuile ruimtes, waaronder een hal en badkamer. Een moederhond moest vijf pups voeden zonder toegang tot water. Veel dieren hadden ernstig vervuilde, verklitte vachten. In een schuur achter de woning vonden inspecteurs zes magere katten en een loslopend konijn, dat moest eten van met uitwerpselen besmeurd hooi.

Konijnenschedels

Ook werden kadavers en resten van dieren aangetroffen: een dode kat, losse botten en meerdere konijnenschedels. In een naastgelegen klompenhok zaten nog twee vermagerde katten zonder eten of drinken, naast een overvolle en beschimmelde kattenbak.

De dieren zijn inmiddels overgebracht naar opvanglocaties voor medische zorg. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek loopt. De verdenking is dat de vrouw de "nodige zorg heeft onthouden" aan de dieren. Of de kwestie zal leiden tot een mogelijk beroepsverbod, is nog niet te zeggen.