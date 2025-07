Honderden verwaarloosde, zieke cavia's meegenomen van fokster (80) uit Westerveld

Meer dan 400 cavia's zijn afgelopen week in beslag genomen bij een 80-jarige vrouw in de gemeente Westerveld. De vrouw, een fokster, had de honderden dieren verwaarloosd, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID).

De dieren leefden in vervuilde en vochtige hokken die veel te krap waren en hadden geen geschikt voer of drinkwater. Veel van de dieren hadden huidproblemen en waren ziek.

Voor het verwaarlozen van een dier kun je een straf krijgen. Welke straf dat is, zie je in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Sommige cavia's hadden volgens de LID ook vecht- en bijtwonden en waren gedeeltelijk verlamd. Tussen de cavia's werden ook dode dieren gevonden.

De cavia's zijn meegenomen en naar een opvanglocatie gebracht waar ze medische verzorging krijgen.

De verwaarloosde cavia's, beeld: LID

Het is niet de eerste keer dat grote hoeveelheden cavia's zijn meegenomen van de fokster. In 2022 werden 650 cavia's op het erf van de vrouw aangetroffen, waarvan er veel slecht verzorgd waren. De vrouw heeft een houdverbod van een jaar gekregen van de officier van justitie. Ook zal er regelmatig gecontroleerd worden of de vrouw zich aan het verbod houdt.