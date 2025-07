Hulp bij afgebrande Nederlandse dierenopvang op Kythira nog steeds hard nodig

Een bosbrand op het Griekse eiland Kythira heeft het leven van Nederlandse dierenliefhebber Irene van Klinken volledig op zijn kop heeft gezet. Haar dierenopvang aldaar werd afgelopen zaterdag volledig verwoest in de vlammenzee. Ze verzorgde daar driehonderd dieren, waaronder honden, katten, struisvogels en ezels. Veel daarvan zijn nog altijd vermist. Stichting Agapi Flying Cats ondersteunt de eigenaresse in de wederopbouw en roept dierenliefhebbers op om een steentje bij te dragen.

Door de brand zijn meerdere dieren overleden. Slechts zes van de tientallen katten die Irene verzorgde zijn inmiddels teruggekeerd, ook andere dieren zijn nog altijd spoorloos. "Irene is achttien jaar geleden naar Kythira verhuisd, waar ze al snel is begonnen met het opvangen van dieren. Die opvang is zaterdag helemaal afgebrand", vertelt een woordvoerder van stichting Agapi Flying Cats, die zich vanuit Nederland inzet voor zwerfkatten in Griekenland.

In de video hieronder zie je de situatie met bosbranden in verschillende populaire vakantielanden.

2:19 Honderden bosbranden in Europa: dit is de situatie in populaire vakantielanden

Alles is met de grond gelijk gemaakt: dierenverblijven, voedselvoorraden, zelfs de watertanks waren gesmolten in de hitte. Tot overmaat van ramp dreigde de brand ook nog eens uit te slaan naar Irene's tweede opvang, hoger in de bergen, waar ze gehandicapte katten verzorgde. "Mensen hebben daar vervolgens, met goede bedoelingen, alle hokken open gegooid om de dieren vrij te laten", vertelt de woordvoerder. Ook die dieren zijn nu spoorloos. "Grieken vermelden vaak in hun alerts 'zorg dat huisdieren kunnen vluchten'. Maar blinde, dove en gehandicapte katten vrijlaten is natuurlijk niet handig."

Voer en materialen

Om Irene te helpen, is er een crowdfunding voor haar gestart. "Ik ben hier heel blij mee. Anders kan ik hier bijna niks doen. Alle hulp is welkom", vertelde Irene eerder aan Hart van Nederland. Van het opgehaalde geld, inmiddels al meer dan 10.000 euro, heeft de eigenaresse onder meer al een nieuwe watertank gekocht.

Nu heeft voer de voornaamste prioriteit. "Wat ze nodig heeft is voer, voer, voer. Er komen waarschijnlijk nog wel meer dieren terug en anders komen er wel nieuwe dieren. Irene vangt alles op wat aan komt lopen", zegt de woordvoerder. De stichting doet dan ook een oproep aan fabrikanten en/of importeurs van dierenvoer om contact met hen op te nemen. "Wij regelen dan dat het op het eiland komt, als er maar snel geleverd kan worden."

De volgende prioriteit is de wederopbouw. "Het is daar nu bloedheet, en schaduw is er niet meer. Maar in de winter is het echt koud." Daarom moet er voor de winter een nieuwe opvang staan, stelt de woordvoerder. "Dat hoeft geen luxe te zijn, maar wel iets waar dieren veilig kunnen verblijven. Het gaat erom dat er hokken staan en grote hekken zodat de dieren veilig kunnen leven, buiten de greep van roofdieren."

Noodoproep

Opgeven zit er dus niet in. "Als je dat eenmaal meemaakt, die ellende van de dieren, dan stop je daar niet zomaar mee. Irene wil eigenlijk gewoon terug naar wat het was, een fijne opvang." Ook handvaardige mensen die kunnen helpen met het bouwen van hokken, omheining, voedseldepots en een medicijnenopslag zijn dus broodnodig en zeer welkom om contact op te nemen. "Dit is echt een noodoproep aan alle dierenliefhebbers, die snappen wat voor werk dit soort mensen leveren en dat hun hele hebben en houwen zit in het opvangen van hulpeloze dieren."

Mensen of bedrijven die willen helpen, op welke manier dan ook, kunnen contact opnemen met stichting info@agapiflyingcats.nl