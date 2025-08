Grote drukte bij zoekactie hond Mart Hoogkamer, flinke beloning ingetrokken

De beloning van 5000 euro die zanger Mart Hoogkamer had uitgeloofd voor het terugvinden van zijn hond Ciro is ingetrokken. Een woordvoerder van de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei heeft vrijdag een bericht hierover van Omroep West bevestigd.

Sinds de beloning donderdag werd uitgeloofd kreeg de organisatie meer dan vierhonderd telefoontjes. Ook hebben medewerkers van de zoekgroep tientallen mensen uit het bos weggestuurd die op eigen houtje op zoek gingen naar Ciro.

De vakantie van Mart Hoogkamer begon ook al slecht. Bij aankomst op de luchthaven van Málaga kwam hij erachter dat zijn koffer kwijt was geraakt. Hoe hij daar op reageerde zie je in de onderstaande video:

2:01 Mart Hoogkamer beleeft een rampzalige start van zijn vakantie in Spanje

De hond van Hoogkamer liep in de nacht van 30 juli weg bij Bospark Ede, het vakantieadres van de hond terwijl de zanger in Spanje zat. "We hebben Mart gevraagd de beloning in te trekken", stelt de zegsman van de groep. "We kregen te veel meldingen van mensen die het niet om de hond gaat, maar alleen om het geld. Of van fans die hoopten Mart zelf aan de lijn te krijgen."

Ook de roepende mensen in het bos werden niet gewaardeerd: "Door veel lawaai te maken wordt de kans dat we Ciro vinden alleen maar kleiner."

Goede hoop

Overigens heeft de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei goede hoop dat de viervoeter wordt teruggevonden. "We hebben ook een aantal goede serieuze tips ontvangen", legt de woordvoerder uit. "Er kijken zo'n driehonderd vrijwilligers uit naar hem. En een hond kan heel lang overleven in een bos. We hebben van de week na zeven weken nog een dier veiliggesteld."

Mart is inmiddels teruggekeerd uit Spanje. Hij gaat vrijdagmiddag zelf naar Ede om te helpen met de zoektocht naar zijn hond Ciro, meldt hij aan het ANP. "Ik ga doen wat ik kan om hem te helpen vinden", aldus de volkszanger.

ANP