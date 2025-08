Mart Hoogkamer blijft zoeken naar vermiste hond Ciro: 'Ik lijk wel gek'

Zanger Mart Hoogkamer zoekt nog altijd naar zijn vermiste hond Ciro in de natuur rond Ede. In meerdere videoberichten op Instagram deelt hij hoe uitzichtloos de zoektocht voor hem begint te voelen. "Ik ben er ook even een beetje klaar mee: ik wil mijn hond terug", laat hij zijn volgers weten.

Hoogkamer toont zich dankbaar voor alle hulp van vrijwilligers. "Het is zo ontiegelijk groot hier en ik ben zo blij met alle mensen die willen helpen. Zoveel lieve mensen", zegt hij. Toch merkt hij dat het zwaar begint te wegen. "Ik krijg zoveel berichtjes, maar ik kan niet overal op reageren."

"Ik lijk ook wel gek, maar ja, je doet het hè, voor je hond." Mart Hoogkamer

Ondanks de frustratie blijft Hoogkamer zoeken. In de video's is te zien hoe hij door het hoge gras en bosgebied loopt, roepend naar zijn hond. "Ciro! Ik lijk ook wel gek, maar ja, je doet het hè, voor je hond", verzucht hij.

Mocht er nieuws zijn, dan belooft de zanger dit direct via zijn social media te delen. "Als ik iets meer weet, dan laat ik dat ook wel weten. Dan zien jullie daar wel een foto van", zegt hij in zijn update.

Beeld: Instagram/ Mart Hoogkamer

Beloning ingetrokken

De eerder uitgeloofde beloning van 5000 euro voor de gouden tip is inmiddels ingetrokken. De Honden Zoekgroep Gelderse Vallei kreeg daardoor honderden telefoontjes, wat de zoektocht eerder bemoeilijkte dan hielp.

De hond Ciro verdween enkele dagen geleden tijdens een wandeling. Sindsdien is er geen enkel spoor van hem gevonden.