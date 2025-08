Zó schattig: weer cheetawelpjes geboren in Beekse Bergen

Weer is er een nestje cheeta's geboren, deze keer in de Beekse Bergen. De drie geboren cheetawelpjes zijn gezond, meldt de dierentuin op sociale media. En ook heel schattig, is te zien in bovenstaande video.

De moeder van de welpjes is het cheetavrouwtje dat vorig jaar vanuit Koninklijke Burgers' Zoo naar Beekse Bergen verhuisde. Dit gebeurde in het kader van het Europese managementprogramma (EEP), dat zich inzet voor een gezonde populatie van cheeta's in dierentuinen.

De moeder en de cheetababy's zijn momenteel nog niet te zien in het buitenverblijf. Het is onduidelijk wanneer zij wel te zien zijn.

Belangrijke gebeurtenis

In mei werden er ook al vijf cheetawelpjes geboren in de Beekse Bergen. Toen liet het park weten dat dit een belangrijke gebeurtenis voor het park was. De diersoort is namelijk bedreigd en neemt in het wild in populatie af.

Dit was het derde nestje cheeta’s dat dit jaar binnen Europa is geboren. In het wild leven nog maar zo’n 7000 cheeta’s. De diersoort staat geregistreerd als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, voornamelijk vanwege verlies van leefgebied en conflicten met mensen.