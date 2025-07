Bezoekers Beekse Bergen kunnen weer cheeta’s spotten tijdens autosafari

Bezoekers van Safaripark Beekse Bergen kunnen tijdens de autosafari weer cheeta's zien. Het vernieuwde verblijf van de snelle roofdieren is klaar na een verbouwing. Begin dit jaar besloot het park dat er niet langer door het verblijf gereden kon worden, vanwege gevaarlijke incidenten.

De bezoekers worden nu gescheiden van de cheeta’s door een brede gracht. Hierdoor kunnen gasten niet bij de dieren komen, maar zijn ze wel zichtbaar. Ook is het nu mogelijk om jonge cheeta's langs de autosafari te houden.

In mei werden er nog vijf cheetawelpjes geboren in de Beekse Bergen:

0:45 Vijf cheetawelpjes geboren in Beekse Bergen

Bijtwonden

In 2022 werd een 17-jarige jongen uit Duitsland gegrepen door een van de roofdieren. De tiener was samen met twee klasgenoten het pad voor auto's opgelopen en had waarschuwingsborden genegeerd. De scholieren raakten in paniek toen ze beseften dat ze zich in het cheetaverblijf bevonden. Bij het wegrennen werd de jongen gegrepen door een cheeta. Hij hield hier enkele bijtwonden aan over, maar raakte niet ernstig gewond.

Dit was slechts één van meerdere incidenten. In 2012 kwam een tienjarige jongen in een soortgelijke situatie terecht. En in 2018 verscheen op YouTube een virale video waarin een Frans gezin ternauwernood aan een aanval van de jachtluipaarden ontsnapte.