Horror op woonboerderij: dode pup tussen 72 verwaarloosde honden gevonden

Op een woonboerderij in Friesland zijn woensdag 72 verwaarloosde honden in beslag genomen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag. Volgens lokale media gaat het om een fokker in Oosterwolde in de gemeente Ooststellingwerf. De woning is per direct gesloten op last van de burgemeester.

De autoriteiten kwamen de honden op het spoor door een anonieme melding die bij de politie was binnengekomen. "Onze inspecteurs troffen de honden onder erbarmelijke omstandigheden aan. Eén pup bleek zelfs overleden", schrijft de NVWA op Instagram.

Volgens de NVWA zaten meerdere honden dicht op elkaar in benches of te kleine verblijven en was hun leefomgeving vervuild met urine en uitwerpselen. "De lucht in de woning was zo ernstig verontreinigd met ammoniak dat collega's met adembeschermingsmaskers naar binnen gingen", schrijft de instantie.

De honden zijn overgebracht naar een locatie waar ze de juiste zorg krijgen, op kosten van de eigenaar van de dieren. Bij de actie waren behalve de NVWA en de politie ook de brandweer, GGD en gemeente betrokken.

Hart van Nederland/ANP