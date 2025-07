Bavianen gedood omdat populatie te groot werd: 'Ik vind het dieptriest'

Een dierentuin in de Duitse stad Neurenberg heeft dinsdag twaalf bavianen gedood omdat er niet genoeg ruimte was voor de dieren. Dierenwelzijnsorganisaties protesteerden voor de ingang van de dierentuin toen ze lucht kregen van de plannen, maar konden de euthanasie niet voorkomen. De reacties onder Nederlandse dierenliefhebbers en -experts zijn niet mals.

Volgens manager Bas Kolenberg van het Van Blanckendaell Park hadden de eigenaren het afschieten kunnen voorkomen. "Als afschieten voorbij komt als oplossing tegen overpopulatie, dan ben je te laat met je probleem oplossen", vertelt hij aan Hart van Nederland.

In zijn dierentuin in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn fokken ze bewust niet met bavianen. "Jonge dieren trekken bezoekers. Maar dierentuinen moeten daar bewust over nadenken: willen we dieren wel als verkoopobject zien? De mensen kunnen ook van volwassen dieren genieten. Je kunt duidelijk maken: we hebben niet meer van deze soort nodig, dus we fokken hier niet mee."

"Ik vind het dieptriest. Is er geen uitwisselingsprogramma mogelijk?", vraagt een van de bezoekers in het park zich af. Toch zijn er ook gasten die wel enig begrip kunnen opbrengen voor de Duitse methode: "Als er teveel zijn zal het toch wat minder moeten, op de een of andere manier", werpt iemand op.

Moeilijke keuzes

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen laat weten niet in te willen gaan op de kwestie in Neurenberg. Maar in zijn algemeenheid stellen ze dat er 'soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt om diersoorten gezond te houden en het welzijn van dieren te waarborgen'. "Het managen van de populatie is erop gericht om overpopulatie te voorkomen. In het geval dat er toch sprake is van overpopulatie, worden allereerst opties als betere huisvesting, geboortebeperking en uitplaatsing naar andere (Europese) dierentuinen uitgebreid bekeken."

Toch kan het 'in uitzonderlijke gevallen' gebeuren dat het doden van een gezond dier de beste oplossing is voor het welzijn van de groep, aldus de vereniging. "Dat gebeurt nooit lichtvaardig en alleen als alle andere opties zijn onderzocht. Ook dan doen we dat met de grootst mogelijke zorg en volgens strikte ethische en wetenschappelijke richtlijnen. Dit noemen we het “nee, tenzij”-principe: Nee, we doden geen dieren – tenzij het écht niet anders kan. Zo blijven we werken aan het behoud van soorten én het welzijn van elk dier."