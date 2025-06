Bavianen gaan aan de haal met telefoon Shahra (32) en maken filmpjes: 'Mega lachen'

Het was donderdag flink schrikken voor Shahra Bahloul (32) tijdens een bezoek aan dierenpark Wildlands in Emmen. Toen ze een filmpje probeerde te maken van de bavianen, stootte een bezoeker haar per ongeluk aan, waardoor haar telefoon in het verblijf viel. Ze schrok en baalde enorm. Maar inmiddels kan ze er ook om lachen: een groepje bavianen maakte namelijk filmpjes met haar mobiel.

Shahra vertelt zaterdag aan Hart van Nederland dat ze nogal onhandig is. Eerder die dag ging het namelijk ook al mis: "We gingen eerst in een bootje. Toen liet ik de telefoon van een vriendin in het water vallen, omdat ik kauwgom wilde pakken. Dat was niet zo leuk. We dachten: moet dat nou net vandaag? We besloten de dag gewoon voort te zetten. Ik zei: 'Het komt wel goed. Ik maak wel de foto's en video's. Dan stuur ik ze later wel naar je.'"

'Ik dacht: daar blijft niks meer van over'

Even later loopt Shahra langs het verblijf van de bavianen. "Ik besloot een filmpje te maken van de dieren. Maar toen stootte een man mij aan, waardoor ik mijn telefoon liet vallen in het verblijf. Ik kijk naar beneden en ik denk: oh nee! Ze renden er vervolgens allemaal op af en toen pakten ze de telefoon. Ze trokken er over en weer aan met een hoop geluid. Ik dacht: daar blijft niks meer van over."

Ze zoekt hulp in een restaurant, waar medewerkers haar vertellen dat de kans klein is dat de telefoon het overleeft. Toch krijgt ze vrijdag goed nieuws: tijdens het schoonmaken van het verblijf is haar telefoon gevonden. "Ik kreeg het weer mee in een vuilniszak, want het toestel was besmeurd met viezigheid."

'Mega lachen'

Hoewel het toestel niet meer werkt, kan ze via iCloud nog bij haar foto's en video's. En dan doet ze een bijzondere ontdekking: "Ik zag opeens video's voorbijkomen. Ik dacht: het zou toch niet? Toen bleek dat de bavianen van zichzelf filmpjes hadden gemaakt. Ik moest er onwijs om lachen. Het is onwaarschijnlijk. Hoe dan? Mega lachen", vertelt Shahra. "Het maakt een hoop goed. Het toestel is stuk, maar dit is uniek en grappig."

Dierenpark Wildlands bevestigt aan Hart van Nederland dat het geen broodje-aapverhaal is. "Het is bij ons in het bavianenverblijf gebeurd. Tijdens Hemelvaart is er een telefoon naar binnen gevallen. Vrijdag is die er weer uitgehaald tijdens de schoonmaak van het verblijf. De beelden zijn uniek en we vinden het wel lollig. Maar andere mensen moeten nu niet dit ook gaan doen, zodat ze viral kunnen gaan."