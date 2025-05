Paniek bij eendengezin: brandweer redt zeven kuikens uit buis in Assen

Paniek bij een eendengezin in Assen donderdag: zeven kuikens waren vast komen te zitten in een duiker aan de Nobellaan. Moedereend zwom in paniek rond omdat de jonge eendjes geen kant op konden, is te zien in bovenstaande video.

Oplettende omstanders zagen wat er aan de hand was en schakelden direct de hulpdiensten in. Vermoedelijk zijn de kuikens door de stroming in de duiker terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse en wist alle zeven eendjes veilig uit de buis te halen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De jonge eenden werden teruggebracht naar hun moeder, die zichtbaar opgelucht was. Het gezinnetje kon daarna weer veilig verder zwemmen.