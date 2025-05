Meubelwinkel treft ontsnapte gigantische exotische vogel aan voor showroom

De showroom van een meubelwinkel in Oosterhout kreeg dit weekend onverwacht bezoek uit de Afrikaanse wildernis. Voor het pand van Immaginare stond plots een gigantische exotische vogel zichzelf te bewonderen in het raam. Geen grap of kunstwerk: het ging om een Afrikaanse nimmerzat van ruim een meter hoog, ontsnapt uit Safaripark Beekse Bergen.

"Ik dacht: wat staat daar nou? Het leek wel een opgezette ooievaar," zegt Jan Harm Spijkervet, eigenaar van het meubelbedrijf. "Maar hij bewoog gewoon. Toen hij wegvloog en later terugkwam, wisten we: dit is echt."

Spiegelbeeld gaf troost

De nimmerzat – een vogel met een knalgele snavel en een bloedrood kopje – bleef urenlang voor het raam hangen. "Hij zag zichzelf in het raam en dacht dat het een soortgenoot was. Deze vogels leven normaal in paren, dus dat spiegelbeeld gaf hem kennelijk troost."

Jan Harm en zijn vrouw belden met het safaripark, dat op dat moment drie van deze vogels miste. Een verzorgster kwam direct langs. "We hebben 'm naar binnen gelokt met stukjes vlees," vertelt Jan Harm. "Toen hij in een hoek stond, hebben we er snel een jas overheen gegooid en konden we hem rustig meenemen."

Alle drie weer terug

Inmiddels zijn alle drie de ontsnapte nimmerzatten weer terecht. De eerste keerde uit zichzelf terug naar het park, de tweede werd dus aangetroffen voor het meubelbedrijf, en de derde is maandagochtend teruggevonden.