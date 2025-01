Groot feest in Beekse Bergen door geboortes drie Nubische giraffen

Het is een drukte op de kraamkamer in het giraffeverblijf in Safaripark Beekse Bergen, in januari zijn daar niet een, niet twee maar drie Nubische giraffen geboren. De nieuwe bewoners, twee mannetjes genaamd Bata en Kito, en een vrouwtje met de naam Milele, zijn een welkome toevoeging aan het park én aan het behoud van deze kwetsbare diersoort.

Het jaar begon goed voor Beekse Bergen met de geboorte van Bata op 4 januari. Daarna volgden Kito op 8 januari en Milele op 17 januari. Volgens hoofd dierenverzorging Rolf Veenhuizen waren de geboortes verwacht: "We hadden vorig jaar al paringen waargenomen. Toch is het geweldig om te zien dat er drie jongen in zo'n korte tijd gezond ter wereld zijn gekomen."

Beeld: Beekse Bergen

De jongen maken het goed en worden goed verzorgd door hun moeders. "De kleintjes drinken goed en tonen nieuwsgierigheid naar elkaar en de rest van de groep," zegt Veenhuizen. Vader Gem toont ook al interesse in zijn nakomelingen. Om de dieren rust te geven, blijven ze voorlopig achter de schermen. Bezoekers kunnen ze zien zodra het weer het toelaat en ze de vlakte op kunnen.

Beeld: Beekse Bergen

Europees fokprogramma

De Nubische giraffen, die van nature voorkomen op de savannes van Oost-Afrika, hebben het zwaar door stroperij en een steeds kleiner wordend leefgebied. Beekse Bergen speelt een rol in het Europese managementprogramma (EEP) dat streeft naar een gezonde populatie in dierentuinen. "De geboorte van deze jongen is cruciaal voor het voortbestaan van de soort," aldus Veenhuizen. "Onze dieren zijn ambassadeurs voor hun wilde soortgenoten."