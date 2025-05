ZIEN: Witstaartstekelvarken geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is dinsdag een witstaartstekelvarken geboren. "Het jonge dier laat zich regelmatig zien en is af en toe buiten te bewonderen", vertelt Dierverzorger Hielko van Rijthoven. Het witstaartstekelvarken is gezond en drinkt goed.

De eerste maanden wordt het witstaartstekelvarken gezoogd door de moeder. "Net als de moeder, zijn ook de vader en oudere broer regelmatig in de buurt van de pasgeboren soortgenoot te vinden. Vaak liggen de dieren dicht tegen elkaar aan", vertelt Hielko in een persbericht. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. Wanneer het dier ouder is, wordt door middel van DNA-onderzoek het geslacht bepaald.

Witstaartstekelvarkens met hun opvallende stekels komen voornamelijk voor in het Midden-Oosten en in Centraal en Zuid-Azië. De langste pennen van een volwassen stekelvarken kunnen tot wel veertig centimeter lang worden. "Wanneer het stekelvarken zich moet verdedigen, draaien de dieren zich om", aldus Hielko. "De scherpe stekels aan het achterlichaam drijven de vijand weg."