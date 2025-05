Piepklein schildpadje geboren in Blijdorp: 'Slechts 8,6 gram'

In Diergaarde Blijdorp is een wel heel bijzonder kleintje geboren: een Egyptische landschildpad van nog geen 9 gram. De dierentuin deelde het schattige nieuws dinsdag via sociale media. "Is het een steen? Een stukje hout? Of toch een half appeltje?", schrijft Blijdorp. Tot ieders verrassing bleek het een pasgeboren schildpadje.

Deze week was er nog meer babynieuws in Nederland. In bovenstaande video zie je hoe giraffe Maartje in Diergaarde Blijdorp is bevallen van haar eerste kalf.

Met zijn gewicht van slechts 8,6 gram en minuscule formaat is het diertje nauwelijks van zijn omgeving te onderscheiden. Toch is de blijdschap groot in Rotterdam: de dierentuin coördineert het populatiemanagementprogramma voor deze bedreigde diersoort.

Het jonge schildpadje verblijft voorlopig achter de schermen van het Oceanium, waar het rustig kan opgroeien. Egyptische landschildpadden staan bekend om hun zeldzaamheid en het kwetsbare karakter van hun soort. De geboorte is daarom een mooie opsteker voor het behoud van deze dieren.