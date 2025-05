Nieuw leven in Blijdorp: giraffe Maartje bevalt van gezond kalf

Diergaarde Blijdorp is sinds deze week een bewoner rijker. Woensdagmiddag is er een netgiraffe geboren in het Rotterdamse dierenpark. Na een zwangerschap van maar liefst 14 maanden zette giraffe Maartje een gezond jong op de wereld. Het is het eerste kind voor het dier.

De bevalling verliep zoals gebruikelijk bij giraffen: staand. Het jong maakte bij de geboorte een val van bijna twee meter, maar stond even later al wankel op de poten.

Beeld: Diergaarde Blijdorp

Nieuwsgierige blikken

De verzorgers zagen tot hun opluchting dat het jong vrijwel meteen naar moeder Maartje liep om te drinken. De vader, giraffe Javari, is ook nog vrij jong. Dit is zijn tweede nakomeling. Of het nieuwe kalf een jongen of meisje is, weten de verzorgers nog niet. De andere giraffen kwamen nieuwsgierig kijken naar de nieuwste aanwinst, die het tiende lid van de kudde vormt.

Beeld: Diergaarde Blijdorp

Bedreigd

De geboorte is bijzonder goed nieuws voor de bedreigde netgiraffe, waar Maartje en haar jong toe behoren. Diergaarde Blijdorp benadrukt dat de populatie in het wild de afgelopen twintig jaar gehalveerd is. Dat komt vooral door jacht en het versnipperen van hun leefgebied in onder meer Kenia, door de groeiende bevolking daar. De Rotterdamse dierentuin speelt een belangrijke rol in het opbouwen van een reservepopulatie in gevangenschap.

De dierentuin heeft al een lange band met giraffen. Het dier staat niet voor niets in het logo van Blijdorp. In november werd er ook al een girafje geboren, waarmee Blijdorp zich stevig inzet voor het behoud van de soort.

Bewonderen

Bezoekers kunnen Maartje en haar jong vanaf nu bewonderen in het binnenverblijf. Ze blijven voorlopig nog binnen zodat goed in de gaten gehouden kan worden of het kleintje goed drinkt en de rest van de groep rustig kan wennen. Als alles goed gaat, komt het jong later ook buiten in het verblijf.