Tientallen verwaarloosde, zieke katten in beslag genomen in Rotterdam

Tientallen verwaarloosde, zieke katten in beslag genomen in Rotterdam

Dieren

Vandaag, 16:21

De dierenpolitie heeft in Rotterdam-Charlois 31 verwaarloosde katten in beslag genomen. Dat laat de dierenpolitie weten in een bericht op Instagram. Het gaat om Maine Coons. De politie heeft twee verdachten verhoord die later voor de rechter moeten verschijnen.

Sinds juni troffen agenten meerdere keren een vervuilde woning aan met zieke katten en kittens. Sommige van de dieren waren er zeer slecht aan toe. De Landelijke Inspectie Dierenwelzijn gaf de eigenaren van de katten de kans om de situatie te verbeteren.

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit:

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden
0:52

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Eind juli zijn er uiteindelijk 31 katten in beslag genomen. De dieren zijn inmiddels ondergebracht op een veilige plek, waar goed voor hen wordt gezorgd.

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.