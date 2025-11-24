Mogelijk voor 3de weekend op rij kat beschoten met kruisboog in Eindhoven

Mogelijk is in Eindhoven opnieuw een kat beschoten. Bewoners van de Metiuslaan in Eindhoven hebben al wekenlang te maken met iemand die op katten schiet met een kruisboog. Meerdere katten zijn gewond geraakt. Dit weekend is weer er een pijl van zo'n boog gevonden, met haar eraan, meldt een buurtbewoonster aan Hart van Nederland.

"Uit schrik heb ik de pijl opgepakt", zegt ze. De pijl heeft wel een afgebroken punt, die punt trof zij niet aan. Een gewonde of vermiste kat is ook niet bekend.

Hart van Nederland sprak eerder met een eigenaar van een kat die in het hoofd getroffen werd. Even later zou de andere kat van dit baasje ook beschoten worden:

0:56 Katten met kruisboog beschoten in Eindhoven, baasje schrikt zich rot

Crowdfunding

Eerder deze maand werden er al drie katten gevonden met een wond naast het oog van een pijl van een kruisboog. De katten hebben het overleefd. Buren van de getroffen eigenaren van de katten zijn een crowdfunding gestart, om hun buren te helpen met de hoge medische kosten.

Nog steeds is niet duidelijk wie achter de daden zit.