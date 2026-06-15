Kat beschoten in Deurne, eigenaar slaat alarm: 'Behoorlijk geschrokken'

In Deurne is afgelopen weekend een kat beschoten. De kat werd aangetroffen door de kinderen van eigenaar Robert, die niet weet wat hem overkomt. "Het gaat niet goed met de kat, zijn voorpoten doen het niet meer." De kat is waarschijnlijk beschoten met een luchtdrukpistool. Robert wil andere kattenbezitters in de omgeving waarschuwen.

De kinderen van Robert troffen hun geliefde kat aan in de tuin. "De kinderen zijn erg geschrokken. We hebben meerdere dieren en het is een kindvriendelijke tuin", aldus Robert in gesprek met Hart van Nederland. "De kat kon niet geopereerd worden. Er is een kans dat de kat het overleefd, maar de vraag is wat de kwaliteit van leven gaat zijn."

Bewoners van de Metiuslaan in Eindhoven hadden eind vorig jaar wekenlang te maken met iemand die op katten schoot met een kruisboog, zo is te zien in bovenstaande video.

Aangifte

"Onze kat is naar buiten geglipt terwijl de kinderen van 4 en 7 jaar in de tuin aan het spelen waren", aldus Robert. "De kinderen vonden haar flink bebloed en zijn in shock. De kat ligt kritiek bij de dierenarts met twee kogels in de hals. De kinderen zijn behoorlijk ontdaan en geschrokken."

Robert laat weten aangifte te hebben gedaan bij de politie voor zware dierenmishandeling, maar volgens hem heeft de politie geen eerdere soortgelijke meldingen in de buurt ontvangen. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er aangifte is gedaan en dat er geen verdere incidenten bekend zijn. Ook zijn er niet meer dieren in de buurt beschoten. Toch wil Robert andere kattenbezitters waarschuwen. Wie de dader is, is onbekend.