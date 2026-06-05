Verdachte kattenbeschietingen blijft vastzitten: zeker 5 katten beschoten

De 26-jarige man uit Eindhoven die wordt verdacht van het beschieten van katten blijft voorlopig vastzitten. Dat meldt de politie vrijdag. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd.

De man werd op 19 mei aangehouden door de dierenpolitie in Eindhoven. Hij wordt verdacht van het beschieten van meerdere katten met een kruisboog. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder huisdiereigenaren in de buurt.

Lisa Wijgergans hield in november vorig jaar een inzamelingsactie om de medische kosten van de getroffen diertjes te kunnen dekken:

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Zeker vijf katten

Uit onderzoek na de aanhouding blijkt volgens de politie dat de Eindhovenaar waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het beschieten van ten minste vijf katten. De meest recente incidenten vonden plaats enkele dagen voor zijn arrestatie, onder meer in de omgeving van de Maria Montessoristraat. Eén kat overleefde de beschieting niet. Een ander dier raakte gewond, aldus de politie.

De politie legt ook een verband met eerdere beschietingen van katten in november. Destijds werden in dezelfde omgeving meerdere katten geraakt door pijlen.

Kruisboog aangetroffen bij aanhouding

De verdachte kwam in beeld nadat buurtbewoners een man hadden aangetroffen die volgens hen voldeed aan het signalement van de gezochte schutter. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij bij hem een tas aan met daarin een gespannen kruisboog.

Na de aanhouding werd ook zijn woning doorzocht. Daar nam de politie een hoeveelheid pijltjes in beslag. Het onderzoek naar de kattenbeschietingen loopt nog door.