OM eist 12 jaar cel en tbs voor doden Jessica (38) in Vlijmen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 36-jarige Coen K. Hij wordt ervan verdacht zijn vriendin Jessica Brants (38) in juli vorig jaar te hebben doodgeschopt in haar woning in het Brabantse Vlijmen. Haar destijds 2-jarige dochter was daarbij aanwezig.

Volgens de officier van justitie werd de vrouw om het leven gebracht door harde trappen tegen haar hoofd, keel en hals. Op haar hoofd werd een afdruk van het schoenprofiel van de verdachte aangetroffen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

K. kampte met alcohol- en drugsproblemen en heeft een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Volgens deskundigen was hij daardoor tijdens de doodslag verminderd toerekeningsvatbaar.

De nabestaanden van Jessica hebben een schadevergoeding van ongeveer 400.000 euro geëist.

Hart van Nederland heeft een podcastreeks gemaakt over femicide. Deze afleveringen beluister je hier:

Vrouwenmoord Seizoen 1 & 2

Het is de meest voorspelbare moord: vrouwenmoord. Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord, bij 6 op de 10 is de dader hun man, vriend of ex. Ze heten Megan, Syla, Sanne en Jet. Hart van Nederland-verslaggever Esther Monsma vraagt zich af wie de vrouwen zijn die dit overkomt en waarom dit zo vaak blijft gebeuren. Na de lancering van seizoen 1 (en 2) van de podcast Vrouwenmoord is in de samenleving, de media en de politiek meer aandacht gekomen voor femicide.

Wil je na deze podcast praten over huiselijk Geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Ook Slachtofferhulp is makkelijk bereikbaar via hun website. Heb je vragen over zelfmoord, ga dan naar 113.nl.

Vrouwenmoord Seizoen 3 - Extra

Openhartig

In Openhartig spreekt Hart van Nederland-journalist Dylan Kuijpers met mensen die zich op sociale media inzetten voor de maatschappij, of een bijzondere boodschap hebben. Hun persoonlijke en vaak kwetsbare verhaal maakt deze boodschap extra speciaal.

Eetstrijd

Een eetstoornis gaat niet over eten. Het gaat over controle hebben. Juist als die controle je op andere vlakken uit je handen glipt. Die stem in je hoofd die je vertelt wat je wel of niet mag eten. Een eetstoornis die langzaam de regie neemt. Het is een constante strijd. Een EetStrijd. Want herstellen van een eetstoornis is een gevecht. Dat weten ook Nina, Eline en Robin, hoor in deze podcast.

De Adoptienon

In 'De Adoptienon' neemt Hart van Nederland de Nederlandse rol bij de babyroof uit Chili onder de loep. De podcast richt zich op de handel en wandel van de Nederlandse zuster Gertrudis Kuijpers, die in die tijd de leiding had over het kindertehuis Las Palmas in de hoofdstad Santiago.

Moord in de Spirituele Winkel

Wekenlang zoekt het Zeeuwse Oostburg naar de 29-jarige Ichelle van de Velde. Pas maanden later wordt ze gevonden. Ze is dood. Niemand begrijpt wat er is gebeurd met de rustige, vrolijke eigenaresse van het naaiwinkeltje. Waarom moest Ichelle dood? Hart van Nederland-verslaggever Maike Senders gaat in gesprek met haar nabestaanden over die weken van onzekerheid, het verlies en het onbegrip.

Bloedband

In de Nederlandse gevangenissen zitten duizenden mensen, een flink deel moet er nog jaren blijven. Ze zitten daar omdat ze verschrikkelijke dingen gedaan hebben: moord, overvallen, verkrachtingen. Over die gruweldaden zien en horen we veel: van slachtoffers, nabestaanden, het OM, de rechter en van de daders zelf. Maar de familie van die daders, die blijft onzichtbaar. Tot nu. In de vijfdelige podcastserie Bloedband spreken Hart van Nederland-journalisten Léon Mastik en Elin Stil met hen.

De Onbekende Dode

Op een begraafplaats in Amsterdam liggen 60 onbekende doden. Ze zijn eenzaam gestorven en de enige overeenkomst is dat ze overal gemist worden. Een speciaal politieteam kijkt nog eens naar de zaken in de hoop het mysterie te ontrafelen. In de driedelige podcastserie De Onbekende Dode spreekt Elin Stil met rechercheurs uit het team. Ze duiken de dossiers in en vinden bijzondere verhalen.

TV-Talk

Hardop lachen om de Meilandjes? Een enorme ruzie aan een talkshowtafel? Gekke taferelen bij Vandaag Inside? Of heb je iets anders gemist op de buis, waar je toch graag over mee wil praten? Geen zorgen: Hart van Nederland is er voor je met TV-TALK: jouw tv-avond in 10 minuten.

Teruggefloten

Voetbal is emotie. Maar niet altijd is dat een argument dat opgevoerd kan worden. Met enige regelmaat worden scheidsrechters op het voetbalveld slachtoffer van verbaal en/of fysiek geweld. Wat zijn de verhalen daarachter en wat doet de sport eraan om dit tegen te gaan? In de podcast Teruggefloten nemen we je mee in deze wereld.

Uit welke kast kom jij?

Was het vroeger de vraag óf je uit de kast durfde te komen, nu is het vooral uit wélke kast je komt. Queer, biseksueel, panseksueel... Met LBHTIQ+ zijn er ontzettend veel letters om uit te kiezen. In deze nieuwe podcast onderzoekt Hart van Nederland-presentatrice Mirella van Markus of het een trend is, of dat we aan het begin staan van een maatschappelijke revolutie.